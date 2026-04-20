Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü

Gaziosmanpaşa’da tabelayı takmak için üzerine çıkan işçi, tabelayla birlikte aşağıda bekleyen bir vatandaşın üzerine devrildi; o korku dolu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Yeşilpınar Mahallesi Şükran Caddesinde meydana geldi. Çalışanlar yeni açılacak bir iş yerinin tabelasını takmak üzere harekete geçti. Tabelanın üzerine çıkan çalışan dengesini kaybederek tabelayla birlikte kaldırımda bulunan kişinin üzerine düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tabelayı takmaya çalışan işçiyle tabelanın kaldırıma düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen kişi ise tabelanın altında kalıyor. Olaya şahit olan esnaf 2 kişinin yardımına koşuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı