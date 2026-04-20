Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü

Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü
Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da takmak istediği iş yeri tabelası üzerine çıkan işçi, tabelayla birlikte kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü. Çevredekiler 2 kişinin yardımına koşarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da tabelayı takmak için üzerine çıkan işçi, tabelayla birlikte aşağıda bekleyen bir vatandaşın üzerine devrildi; o korku dolu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TABELAYLA BİRLİKTE DÜŞTÜ

Olay geçtiğimiz günlerde Yeşilpınar Mahallesi Şükran Caddesinde meydana geldi. Çalışanlar yeni açılacak bir iş yerinin tabelasını takmak üzere harekete geçti. Tabelanın üzerine çıkan çalışan dengesini kaybederek tabelayla birlikte kaldırımda bulunan kişinin üzerine düştü.

O ANLAR KAMERADA

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tabelayı takmaya çalışan işçiyle tabelanın kaldırıma düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen kişi ise tabelanın altında kalıyor. Olaya şahit olan esnaf 2 kişinin yardımına koşuyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk kazık vuruluyor

Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor! Sebebi şaşırtıcı
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Otobüste unutulan çantadan servet çıktı