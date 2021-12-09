SAMDOB, "Yunus Emre" balesinin prömiyer hazırlıklarını sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 11 Aralık'ta ilk kez sahneleyeceği "Yunus Emre" balesinin hazırlıklarına devam ediyor.

UNESCO'nun, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı", Cumhurbaşkanlığının da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla "Yunus Emre" balesinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'yi dünya sahnelerine taşıyacak iki perdelik eserin librettosu ve rejisi, bale sanatçısı ve başkoreograf Görkem Cengiz'e ait.

Eserin koreografisini Kürşat Kılıç, Zeynep Bengier ve Görkem Cengiz üstleniyor. Türk sanat müziğinden sanatçı Erhan Yılmaz'ın eserlerinden özel seçilen müzikler "Yunus Emre" balesi için Mehmet Yetimoğlu ve Görkem Cengiz tarafından düzenlendi.

Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Erdem Kuzaytepe'ye ait. Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin reji asistanı Burak Ölmez, koreografi asistanı ise Orkun Baydoğan olacak.

SAMDOB koro ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının katılımıyla sahnelenecek eserde, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu orkestra sanatçıları da yer alacak.

Yunus Emre balesinin dünya prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 11 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Eserin hazırlıkları, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Görkem Cengiz, AA muhabirine, Yunus Emre balesinin alanında tek olduğunu dile getirdi.

Bu bele eserini dünyaya taşıma arzusunda olduklarını belirten Görkem, "Kalabalık bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi oyuna bekliyoruz." dedi.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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