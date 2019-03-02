Samdob "Çalıkuşu" Balesini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 10. sanat yılı etkinlikleri kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nun prömiyerini gerçekleştirdi.

Çalıkuşu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan Türk Sanat Müziği'nin enstrümanlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliğini devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in üstlendiği, kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930'lu yıllara uygun olarak Alexandre Vassiliev tarafından yapılan eserin müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri olan roman, yaramazlıklarından dolayı "Çalıkuşu" lakabı takılan Feride'nin hayatını anlatıyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun sosyolojik ve ekonomik durumunu olduğu gibi gözler önüne seren eserde idealist, gururlu ve alımlı bir kadın olan Feride, Kamuran ile yaşadığı aşkın hüzünlü bitmesinin acısıyla seneler boyu Anadolu'nun farklı illerinde öğretmenlik yaparak mutluluğu arar.

Kaynak: AA