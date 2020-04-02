SALT Galata'dan "56. Kütüphane Haftası" özel bir seçki erişime açıldı SALT Galata, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu bu süreçte "56. Kütüphane Haftası"na özel hazırladığı bir seçkiyi online olarak erişime açtı.

SALT Galata, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu bu süreçte "56. Kütüphane Haftası"na özel hazırladığı bir seçkiyi online olarak erişime açtı.

"saltonline.org" sitesinden incelenebilecek seçki kapsamında Ben Lewis'in 2013 yapımı orijinal adı "Google and the World Brain" olan "Google ve Dünyanın Beyni" başlıklı belgesel, 3-17 Nisan tarihleri arasında SALT Online YouTube kanalından Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

SALT Araştırma bünyesindeki "Mimarlık ve Tasarım" ve "Kent, Toplum ve Ekonomi" koleksiyonlarından derlenen, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye'deki kütüphane yapılarının arşiv görselleri, SALT Online Flickr hesabından incelenebilecek.

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nün ilk kadın mezunlarından olan ve 15 Mart'ta hayatını kaybeden Harika Alpar Söylemezoğlu'nun SALT Araştırma'ya bağışladığı arşiv de erişime açılan seçki arasında yer aldı.

Harika-Kemali Söylemezoğlu arşivi, mimar çiftin eğitim hayatları ve mesleki projelerinden muhtelif görsel, yazışma, eskiz ve teknik çizimin yanı sıra seyahat fotoğrafları ve kişisel belgelerinden oluşuyor. Koleksiyonda, 1940'larda Türkiye'de mimarlık ve eğitimcilikle uğraşan ve Söylemezoğlu çiftinin dostu olan Paul Bonatz'a dair önemli bir belge grubu da bulunuyor.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin müdür yardımcılığı görevinde bulunan, aynı zamanda Resim ve Heykel Müzeleri Derneği yönetiminde ve İstanbul Sanat Müzesi Vakfı yönetim kurulunda yer alan sanatçı ve eğitimci Tomur Atagök'ün arşivi de okurlarla buluşuyor.

Arşiv, 1970'lerden bugüne sanat üretimlerine dair belgelerin yanı sıra Türkiye müze tarihi ve kadın sanatçılar üzerine çalışmaları da kapsıyor.

SALT Beyoğlu'nda geçen ocak ayında açılan "bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul" başlıklı sergisinin video ve filmleri de SALT Online'nın YouTube kanalından 14 Nisan'a kadar izlenebilecek.

Kaynak: AA