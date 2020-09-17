- Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu
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- Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu

- Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu Sally Kasırgası, ABD'nin Alabama eyaletini kategori 2 seviyesinde vurarak şiddetli yağışa neden oldu.

17.09.2020 02:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:02

- Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu

ALABAMA - Sally Kasırgası, ABD'nin Alabama eyaletini kategori 2 seviyesinde vurarak şiddetli yağışa neden oldu. Eyaletin farklı bölgelerinde ağaçlar devrilirken, elektrik hatları da zarar gördü.

ABD'nin batısı orman yangınları ile mücadele ederken, güneydeki eyaletlerde ise beklenen kasırga etkisini göstermeye başladı. Alabama, Florida ve Mississippi'de kasırga nedeniyle acil durum ilan edilirken, Sally Kasırgası ABD'nin Alabama eyaletinde karaya çıktı. Saatte 5 kilometre hızla ilerleyen kasırga, yerel saatle 04.45'te kıyıyı vurdu ve saatteki hızı 168 kilometreye ulaştı. Kasırga, şiddetli yağmurlara yol açarken, bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Alabama eyaletinin Mobile kentinde şiddetli yağmurların su baskınlarına yol açtığını bildirdi. NHC ayrıca, ölümcül bir fırtına dalgası ve Georgia eyaletinin iç kesimlerinde nehir taşkınları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ulusal Kasırga Merkezi yetkilisi Ed Rappaport, Sally Kasırgası'nın tarihe geçecek kadar nadir bir fırtına olduğunu vurgulayarak, "Sally'nin pek görülmeyen bir karakteri var ve bu da yavaş bir şekilde ilerleyerek selleri ağırlaştırması" dedi.

Kasırganın hafta boyunca Alabama, Georgia, Mississippi eyaletlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Aynı anda 4 tropikal siklon daha

Yetkililer, Atlantik Okyanusu'nda 4 tropikal siklonun daha yaşandığını duyurdu. Paulette'nin kasırga, Rene, Teddy ve Vicky'nin tropikal fırtına seviyesinde olduğu ifade edildi.

- Sally Kasırgası Alabama'yı vurdu

Kaynak: İHA

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