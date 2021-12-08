Salihli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Salihli Belediyesi yılın son meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Aralık ayı toplantısında meclis 10 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, "5 Aralık Pazar günü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü hep birlikte kutladık. Bu hakkı, fedakar ve cefakar kadınlarımıza veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Meclisimizde ve Belediyemizde görev yapan değerli kadınlarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Hemşehrilerime bir müjde vermek istiyorum. Sanko Enerji tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kurtuluş Mahallemize 15 dükkan, pazar tezgahları, sosyal etkinlik alanları ve otoparkın yer alacağı semt pazaryerinin bu ay içerisinde temelini hep beraber atacağız. Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Allahdiyen Mahallesi 137 ada 1, 2 ve 3 nolu parselleri kapsayan alanlardaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebiyle ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Kurtuluş Mahallesi 3217 ve 3219 nolu İmar adalarında yapılaşma koşulunun belirlenmesine ilişkin talep, Hukuk ve Tarifeler ile İmar Komisyonuna, Yılmaz Mahallesi 378 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 379 ada ve 380 nolu imar adalarını kapsayan alanda yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin talep ise Plan-Bütçe ve İmar Komisyonuna, Caferbey Mahallesi 3120 ada 6 parselin imar planı değişikliği talebi ile Salihli Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Notlarının görüşülmesi talebi de oy birliği ile İmar Komisyonuna, Yağmurlar Mahallesinde 149 ada 11 parselde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan taşınmazın içme suyu deposu yapılması için MASKİ'ye tahsis edilmesi talebi Hukuk ve Tarifeler ile İmar Komisyonuna, Karayahşi Mahallesinde bulunan park ve futbol sahalarına isim verilmesi talebi de İmar Komisyonuna gönderildi.

Kurtuluş Mahallesi 4285 ada 1 parselde bulunan alana sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir enerji firması tarafından semt pazarı yapılmak üzere gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya protokol yapma yetkisi verilmesi talebi ise oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA