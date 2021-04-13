Salihli'de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
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Salihli'de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti

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Salihli'de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti

Manisa'nın Salihli ilçesinde gözlük satışı yapan bir işyeri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176.yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan motorize ekiplere gözlük hediye etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gözlük satışı yapan bir işyeri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176.yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan motorize ekiplere gözlük hediye etti.

İşyeri sahibi Hüseyin Varol, güneş gözlüklerini, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ı ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Motorize Yunus ve Motorize trafik ekiplerine verdi.

Vatandaşların huzur ve mutluluğu ile can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Varol, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği uğruna kendi hayatlarını riske atan milletimizin gözbebeği emniyet mensuplarımızı ziyaret ederek, haftalarını kutladık. Yaz döneminde motosiklet üzerinde görev yapan polislerimizi de güneş gözlüğü hediye ettik. Polislerimiz sağlıklı günlerde güle güle kullansın" dedi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Doğan da hem ziyaretlerinden, hem de güneş gözlüğü jestinden dolayı Hüseyin Varol'a teşekkür etti. - MANİSA

Salihli'de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti
Salihli'de motorize ekiplere güneş gözlüğü jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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