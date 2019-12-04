Salihli'de imzalar köy okulları için atıldı

04.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:04

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Belediye Başkanlığı ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yükümlüler hem ören yerlerini temizleyecek hem de kırsal mahallelerdeki okulların tadilatlarını yapacak.



Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Belediye Başkanlığı ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Köy Okulları Yenileniyor" ve "Yaşayan Şehir Salihli" adlı ören yerlerinin temizliği ve köy okullarında tadilat çalışmalarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Kurşunlu Kaplıcalarında gerçekleştirilen imza törenine, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz katıldı. "Köy Okulları Yenileniyor" projesi ile Salihli'de bulunan birleştirilmiş sınıf şeklinde öğretime devam eden 12 okulda yıl boyunca boya-badana, tamirat, zımparalama ile öğrenci velilerine yönelik çeşitli konularda seminerler düzenlenecek. Proje kapsamında yükümlülerin ulaşımları Salihli Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlar ile sağlanacak. Yine, "Yaşayan Şehir Salihli" adlı proje kapsamında ise Salihli Belediyesi personeli ile Denetimli Serbestlik yükümlüleri işbirliğinde ilçedeki ören yerleri ile tarihi bölgelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek.



"Ortak çalışmak güzel"



İmza töreninde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Projenin ismi de çok güzel, 'Yaşayan Şehir Salihli' projesi. Belediyemizde 5 yıldır çok iyi organize olan bir ekip var. Salihli' de 70 köy var, 8 belde var. Bu köylere ve beldelere tüm belediye hizmetlerini götürüyoruz. Ama esas olan bu hizmeti birlikte götürebilmekti. Okullarımızda, kurumlarımızda bakım onarım çalışması, sıraların tamiratı ve okulların eğitim-öğretime hazırlanması ile boyanması harika bir projeydi. Bu projemiz devam ediyor. Salihli cezaevinde birçok ürünün üretimi gerçekleştiriliyor. İşte bu ürünler, eski bedesten dükkanlarının birisinde sergilenecek ve satışa sunulacak. Bununla ilgili tahsis kararını Belediye Meclisi'nden aldık. Birlikte çalışmak, birlikte iş yapmak, ortak akılla işleri götürmek harika, elbirliği ile çalışıyoruz" dedi.



"Amaç yükümlüleri topluma kazandırmak"



Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ise, "Bu projelerimizde asıl amacımız, denetimsel destekte bulunan yükümlü arkadaşların topluma kazandırılması. Onların bir nevi ıslahının yanında ihtiyaç olan kamu kurumlarında denetimsel destek yükümlülerinin faaliyetlerinde bulunup kamu kurumlarının ihtiyaçlarının giderilmesi. Bir nebze de olsa çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Bu kapsamda protokolü hazırladık. Protokolün hedefi Yaşayan Şehir Salihli. Bu proje kapsamında özellikle ilçemizde bulunan ören yerlerinin temizlenmesi ve bakımlarının belediyedeki arkadaşlarla birlikte yapılması hedefleniyor. Projemiz 2020 yılının Haziran ayına kadar sürmesini hedefliyoruz. Projenin uzatılması da gündemimizde. Bu çalışmalarımıza katkı veren Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, kıymetli müdürüme, Denetimsel destekte çalışan arkadaşlara, yükümlülere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA