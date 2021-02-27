Salihli'de cami tuvaletinin kapılarını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Salihli'de cami tuvaletinin kapılarını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

27.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:46
Salihli'de cami tuvaletinin kapılarını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde cami tuvaletinin kapılarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde cami tuvaletinin kapılarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Salihli ilçesindeki 5 Eylül Mahallesi'ndeki Yeni Karaman Camisi'nin 3 tuvalet kapısının çalındığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yürütülen soruşturmada cami tuvaletini çaldığı öne sürülen A.S. (24) Gaziler Mahallesi'nde gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklandı.

İlçede rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ise A.S. (24) ile kapakları satın aldığı belirtilen İ.Y. gözaltına aldı.

İ.Y'ye suç eşyası satın almaktan işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ise tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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