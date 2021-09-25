Manisa'da tartıştıkları şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı - Haberler
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Manisa'da tartıştıkları şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da tartıştıkları şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı

Manisa'da bir cenazede tartışma yaşadıkları şahıslara sosyal medya hesapları üzerinden ağır bir şekilde beddua edip lanet okuyan din görevlisi Mehmet Ali Yeniay ve müezzin Emin İnci, şikayet üzerine açığa alındı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Salihli'nin Küçük İmam Camisi'nde görevli Mehmet Ali Yeniay ve müezzin Emin İnci ile geçtiğimiz yıl yakınlarını kaybeden yerel gazetede çalışan Cemal Güzelyurt ve MASKİ'de çalışan İnşaat Mühendisi Tuğrul Kacar arasında cenaze defin işlemi sırasında sözlü tartışma yaşandı.

AĞIR BEDDUA EDİP LANET OKUDULAR

Tartışmanın ardından geçen yaklaşık 1 yıl sonra din görevlileri Yeniay ve İnci, sosyal medya hesaplarından Cemal Güzelyurt ve Tuğrul Kacar'a, ağır bir şekilde beddua edip lanet okudu. Bunun üzerine Güzelyurt ve Kacar, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giderek, din görevlileri Yeniay ve İnci'den şikayetçi oldu.

Manisa'da tartıştıkları şahıslara beddua edip lanet eden din görevlisiyle müezzin açığa alındıGazeteci Cemal Güzelyurt ve Mühendis Tuğrul Kacar

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Salihli İlçe Müftülüğü de sosyal medya üzerinden vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi hakkında soruşturma açtı. Açılan soruşturma kapsamında 2 din görevlisi açığa alındı. Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

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