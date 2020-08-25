SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ YİNE TAHRİP EDİLDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ YİNE TAHRİP EDİLDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKÖZ/İSTANBUL, DHA Lale Devri'nin temsil yapılarından biri olan Karaköy'deki Saliha Sultan Çeşmesi, tahribata uğradı.

25.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:24

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKÖZ/İSTANBUL, DHA Lale Devri'nin temsil yapılarından biri olan Karaköy'deki Saliha Sultan Çeşmesi, tahribata uğradı. Saliha Sultan Sebili'nin bronz şebekeleri çalındı.

'Galata Çeşmesi' ve 'Azapkapı Çeşmesi' olarak bilinen 1'nci Mahmud'un annesi ve 2'nci Mustafa'nın eşi Saliha Sultan adına 1732-1733 yılları arasında yaptırılan Saliha Sultan Çeşmesi'nin el işçiliği bronz şebekeleri çalındı. Polis tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, "Dün gece sıralarında ya da sabaha karşı olduğunu tahmin ediyoruz. Bronz şebekelerinde bir hırsızlık gerçekleşti. Bu şebekelerden bir tanesi çalındı. Ahşap pervazlarına da zarar verilmiş. Ekiplerimiz geldi. Alanın güvenliğini sağladı. Polislere haber verildi. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek parmak izi alındı. En kısa sürede eski haline getirmeye çalışacağız. Çok kıymetli yapılar bunlar. Bazen yurtdışına satmak için bile çalıyorlar. Çini parçalar, bronz parçaları çalıyorlar. Bu çeşme de bu açıdan önemli bir eser. Karaköy'ün simgelerinden. Emniyetle fotoğraflar paylaşıldı. Orijinal parçasını bulmak için uğraşacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda da yine aynı çeşme tahrip edilmiş, bazı parçaları çalınmıştı.

SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ YİNE TAHRİP EDİLDİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti 3. Sayfa
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4010'la tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4010'la tarihi rekorunu tazeledi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Son Dakika: Giresun'daki sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Giresun'daki sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Cüneyt Arkın Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Eddie Newton Rıza Çalımbay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ YİNE TAHRİP EDİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:27:24. #1.14#
title