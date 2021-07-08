Salih Özden: "Kütahya barış ve kardeşlik şehridir"
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Salih Özden: "Kütahya barış ve kardeşlik şehridir"

Salih Özden: 'Kütahya barış ve kardeşlik şehridir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya'nın barış ve kardeşlik şehri olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya'nın barış ve kardeşlik şehri olduğunu söyledi.

Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği (AIESEC) Kütahya Şubesi'nin girişimleri ve Kütahya Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Gençlik Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC Kütahya Şubesinin girişimleriyle yapımı tamamlanan Gençlik Anıtı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde açıldı.

Törende konuşan AIESEC Kütahya Şube Başkanı Sefa Yılmaz, AIESEC'in, dünya barışına katkı sağlamak amacıyla 1948 yılında kurulan bir gençlik organizasyonu olduğunu söyledi. Genç liderlerin potansiyelinin ortaya çıkartılarak dünya barışına katkı sağlayama çalıştıklarını belirten Yılmaz, Kütahya Şubesi'nin Türkiye'de açılan 19. Şube olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Gençlik anıtının yapım süreci bir yıldır sürüyor ve Kütahya Belediyesi bizlere bu konuda ciddi destekler verdi. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum" dedi.

"Barışına katkı sağlamak isteyen gençlerimizi Türkiye'de misafir ediyoruz"

AIESEC yönetim kurulu üyesi Hikmet Arabacı ise konuşmasında, Gençlik Anıtı'nın yapımının geçen sene Kütahya Belediyesi ile birlikte başladığını belirtti. Arabacı, "Anıtımızın tasarımını heykeltıraş Mustafa Kemal Altınsoy yaparken, yapımını Kütahya Belediyesi üstlendi. AIESEC olarak farklı coğrafyalardan dünya barışına katkı sağlamak isteyen gençlerimizi Türkiye'de misafir ediyoruz. Bizleri dinleyen ve anıtımıza destek veren Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a, Belediye Başkan Yardımcımız Salih Özden'e ve bu anıtın ortaya çıkmasında destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anıtın tasarımını yapan heykeltıraş Mustafa Kemal Altınsoy ise anıtı tasarlarken nelerden esinlendiğini, nasıl bir anıt ile gençlerin düşüncelerini yansıtabileceğinin hikayesini konuklarla paylaştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, konuşmasında Hikmet Arabacı ve arkadaşlarının belediyeye gelerek AIESEC'ten söz ettiklerinde kendisinin de heyecanlandığını söyledi. Özden, "İnsanlar bir şeyler yapınca güzel oluyor ama, gençler yapınca daha güzel oluyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etti. Bu açıdan baktığımızda yapılan işin elbette burada mütevazı bir anıtın açılışını yapacağız. Bu anıtın manası oldukça derin. Kütahya bir barış ve kardeşlik şehri. Bu anıt var oldukça dünyanın pek çok ülkesinden gençler burada buluşacaklar ve bu kardeşliği pekiştirecekler. Şehrimizde bu grubun ve bu anıtın olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Anıtın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Salih Özden: 'Kütahya barış ve kardeşlik şehridir'
Salih Özden: 'Kütahya barış ve kardeşlik şehridir'
Salih Özden: 'Kütahya barış ve kardeşlik şehridir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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