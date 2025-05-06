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Salih Bademci yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda? Salih Bademci'nin partneri belli oldu!

Salih Bademci yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda? Salih Bademci'nin partneri belli oldu!
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Salih Bademci'nin yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanması büyük heyecan yarattı. Dizinin ismi ve yayınlanacağı platform kadar, ünlü oyuncuya eşlik edecek partnerin kim olduğu da merak konusu oldu. Peki,Salih Bademci yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda? Salih Bademci'nin partneri kim oldu? İşte, detaylar…

Başarılı oyuncu Salih Bademci, yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Uzun süredir merakla beklenen bu projeyle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, hem dizinin ismi hem de yayınlanacağı platform izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, Salih Bademci'nin yeni dizisinin adı nedir? Salih Bademci'nin yeni dizisi hangi kanalda ya da platformda yayınlanacak, partneri kim oldu? Tüm bu soruların yanıtları ve merak edilen ayrıntılar için gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte, Salih Bademci'nin yeni dizisiyle ilgili tüm gelişmeler ve perde arkasındaki detaylar…

SALİH BADEMCİ'NİN YENİ DİZİSİNİN ADI NEDİR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Salih Bademci'nin yeni dizisinin adı "Ayın On Dördü" olarak açıklandı. Polisiye, gizem, psikodrama ve romantizm ögelerini bir araya getiren bu dikkat çekici proje, dijital yayın platformu Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Salih Bademci yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda? Salih Bademci'nin partneri belli oldu!Hazal Türesan'ın yeni dizisi

Toplam 6 bölümden oluşacak mini dizinin başrolünde Salih Bademci yer alıyor. Ünlü oyuncuya bu projede daha önce birlikte rol aldığı başarılı isim Hazal Türesan eşlik ediyor. "Ayın On Dördü", deneyimli senarist Meryem Gültabak tarafından kaleme alındı. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden merak uyandırmış durumda.

Salih Bademci yeni dizisinin ismi ne, hangi kanalda? Salih Bademci'nin partneri belli oldu!Salih Bademci yeni dizisi

AYIN ON DÖRDÜ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Ayın On Dördü", bireysel travmalarla örülü geçmişlerin, bugünün karanlık sırlarıyla nasıl çatıştığını gözler önüne sererken; aynı zamanda bir aşk hikâyesiyle de örülmüş güçlü dramatik çatılar içeriyor. Cinayet, sırlar, yüzleşmeler ve karakterlerin içsel hesaplaşmaları dizinin merkezinde yer alıyor.

Toplam 6 bölüm olarak planlanan dizi, hem karakter çözümlemeleriyle hem de sürükleyici temposuyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, yapım şimdiden polisiye ve dram severler arasında büyük merak uyandırmış durumda.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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