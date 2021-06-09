Saldırıya uğrayan araştırma görevlisine Adalet Bakanı'ndan destek mesajı: Göz yummayız
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Saldırıya uğrayan araştırma görevlisine Adalet Bakanı'ndan destek mesajı: Göz yummayız

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | 3. Sayfa

Nişantaşı'nda bir parkta saldırıya uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya bir destek de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Gül, "Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda bir parkta saldırıya uğramasının ardından toplumun farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesaplarından olayı kınayan çok sayıda siyasetçinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı paylaşımla Akkaya'nın yanında olduğunu söyledi.

"BİZ GÖZ YUMMAYIZ"

Gül, paylaşımında, "Nişantaşı'nda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan Neşe Nur Hanımefendi ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan araştırma görevlisine Adalet Bakanı'ndan destek mesajı

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Eray Çakın adlı bir kişi, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" deyip akademisyen Nur Akkaya'ya elindeki termosla vurdu. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp raporu alan Akkaya ise saldırgandan şikayetçi oldu.

Saldırıya uğrayan araştırma görevlisine Adalet Bakanı'ndan destek mesajı: Göz yummayız
Bilal Çığrım
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