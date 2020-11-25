Şal nasıl bağlanır? Şal bağlama tekniği nedir?
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Şal nasıl bağlanır? Şal bağlama tekniği nedir?

25.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:48
Şal nasıl bağlanır? Şal bağlama tekniği nedir?

Tesettür giyimde bayanların son dönemlerde en çok tercih ettiği başörtü modellerinden birisi şaldır. Şal daha çok gençler tarafından tercih edilmektedir. Günlük giyimde, düğün, kına, nişan gibi özel davetlerde tesettür kıyafetlerin üstüne birbirinden şık ve güzel şallar giyebilirsiniz. Ayrıca bu şal modellerini farklı şekillerde bağlayabilirsiniz.

Tesettürlü hanımlar bazı zamanlarda aksesuar yerine farklı şekilde şallar takarak kendilerine şık bir görünüm vermek istiyorlar. Bazen hızlı olmak için şallar dolama ile bağlanılırken bazı zamanlarda ise farklı modellerde bağlanıyor. Şimdi en çok merak edilenlerden olan şal nasıl bağlanır ve bağlama tekniği nedir sorularının cevaplarını sizlere iletelim.

ŞAL ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Öncelikle şal satın alırken kumaşına çok dikkat etmeliyiz. Şallar genel olarak pamuklu şallar, düz renkli şallar, desenli şallar, Medine ipeği şallar ve abiye şallar olarak beş kısımda incelenir. Şalın kumaşı yaz ve kış mevsimleri için farklı şekillerde olmalıdır. Yaz mevsimlerinde ince kumaştan yapılmış şallar daha çok tercih edilmektedir ve uygun olanı da budur. Kışın ise biraz daha kalın kumaştan yapılmış şallar tercih ediliyor.

Şal nasıl bağlanır? Şal bağlama tekniği nedir?

ŞAL NASIL BAĞLANIR?

Şal bağlamak için ilk olarak saçımızı sıkıca topluyoruz. Ardından bonemizi takıyoruz. Sonrasında şalı tam olarak ikiye katlamıyoruz, arkasında bir uzunluk kalmalı. Çünkü bu şekilde ensenizi kapalı tutmuş olur. Akabinde şalın iki ucunu eşit bir şekilde çenemizin alt kısmında birleştiriyoruz ve iğne ile birbirine bağlıyoruz. Ardından şalın her iki kısmı da sarkmış olacaktır. Burayı omuzlarımızda topluyoruz. Sol kısımda topladığımız ve sarkan şalı kulağımızın arkasından yuvarlak bir şekilde yaparak arkaya doğru atıyoruz. Ve bunu başımızın üstünde toplayıp yine ile ile tutturuyoruz. Sonrasında sağ taraftaki toplu şalı ise çenemizin alt tarafından geçirip sol taraftan başımıza doğru kaldırarak, düzeltip iğneleme yapıyoruz. Bu şekilde kolaylıkla şal bağlamayı öğrenebilirsiniz.

Şal nasıl bağlanır? Şal bağlama tekniği nedir?

EN BASİT ŞAL BAĞLAMA TEKNİĞİ NEDİR?

Tesettür giyim modasında en basit şal bağlama tekniğinin bir diğer adı klasik şal bağlama olarak geçmektedir.

Klasik şal bağlamak için yine her zamanki gibi saçlarımızı iyice arkadan toplayıp bone takıyoruz. Yine şalı tam iki kısma bölmeden katlıyoruz. Katlı olan şalı başımızın üstüne alıp 2 tarafı eşit yapmaya dikkat edecek çene altından birleştirip burada iğneliyoruz. Son olarak sağ ve sol taraftan sarkmış olan şalın uç kısımlarını sağlı ve sollu atıp en hızlı şekilde şal bağlamayı yapabiliyoruz. Bu şal bağlama modeli dediğimiz gibi klasik şal bağlama olarak geçmektedir.

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