Şakşuka, genellikle soğuk olarak servis edilen bir sebze yemeğidir. En temel haliyle kızartılmış patlıcanların domates sosuyla buluştuğu, bazen kabak, patates veya biberle zenginleştirilen bir zeytinyağlıdır. Ege ve Akdeniz mutfağının önemli bir parçası olan şakşuka, meze olarak da ana yemeklerin yanında da yer bulur. Peki, şakşuka tarifi nedir, şakşuka nasıl yapılır?

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

Lezzetli bir şakşuka için gerekli olan malzemeler şunlardır:

3 adet orta boy patlıcan

2 adet yeşil biber (isteğe bağlı olarak kırmızı biber de kullanılabilir)

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Opsiyonel eklemeler:

1 adet kabak

1 adet haşlanmış patates

Acı sevenler için pul biber

PATLICANLARIN HAZIRLANMASI

Patlıcanların acısını almak için:

Patlıcanları alacalı soyun ve küp küp doğrayın.

Geniş bir kaba alın, üzerine bol tuz serpin ve 20 dakika bekletin.

Ardından yıkayıp kurulayın.

Bol yağda, orta ateşte altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını alması için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Bu işlem şakşukaya lezzet verirken aynı zamanda yağ dengesini de sağlar.

DOMATESLİ SOSUN HAZIRLANIŞI

Şakşukanın ruhunu oluşturan sos için:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Küp doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı kavurun.

Biberleri ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Ardından rendelenmiş domatesleri ve salçayı ilave edin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Sos kıvam alana kadar 10 dakika pişirin.

Bu sosu hazırlarken domateslerin mevsiminde olmasına özen göstermek lezzeti artıracaktır.

ŞAKŞUKA BİRLEŞİMİ

Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra:

Geniş bir servis tabağına kızarmış patlıcanları yayın.

Üzerine sıcak sosu gezdirin.

Soğuması için bir süre bekletin ve tercihen oda sıcaklığında servis edin.

Dilerseniz üzerine kıyılmış maydanoz serpebilir, yoğurtla da sunum yapabilirsiniz.

ŞAKŞUKA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Lezzetli bir şakşuka için dikkat edilmesi gereken bazı incelikler şunlardır:

Patlıcanlar çok büyük olursa fazla yağ çeker, küçük ve sıkı patlıcanlar tercih edilmelidir.

Yağda kızartma yerine fırında pişirme yöntemi de daha hafif bir alternatif sunar.

Sosun fazla sulu olmaması gerekir, yoksa yemeğin formu bozulabilir.

Şakşuka buzdolabında 2-3 gün tazeliğini korur, hatta dinlendikçe lezzeti artar.

SAĞLIK AÇISINDAN ŞAKŞUKA

Şakşuka bol sebze içerdiği için vitamin ve lif açısından zengin bir yemektir. Ancak kızartma yöntemi kullanıldığı için kalorisi artabilir. Hafif bir versiyon tercih etmek isteyenler patlıcan ve biberleri fırınlayarak ya da az yağda soteleyerek hazırlayabilirler. Zeytinyağı kullanımı ise kalp sağlığı açısından avantaj sağlar.

ŞAKŞUKA HANGİ YEMEKLERLE GÜZEL GİDER?

Şakşuka, yaz sofralarının yıldızı olabilir. Yanında şu yemeklerle mükemmel uyum sağlar:

Mercimek köftesi

Zeytinyağlı yaprak sarma

Bulgur pilavı

Cacık veya yoğurt

Izgara et veya tavuk

Ayrıca kalabalık davet sofralarında meze olarak yer verebilirsiniz. Vegan ve vejetaryen beslenenler için de harika bir seçenektir.

YAZIN BEREKETİ TABAĞINIZDA

Şakşuka, hem pratik hem de şık bir yemek olmasıyla mutfakların vazgeçilmezi olmayı hak ediyor. İster yaz sıcağında serin bir meze, ister hafif bir akşam yemeği olarak servis edin, sofranıza renk ve lezzet katacak. Üstelik bütçe dostu olması da cabası!

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu geleneksel tarifle siz de sevdiklerinize nefis bir şakşuka ziyafeti sunabilirsiniz. Afiyet olsun!