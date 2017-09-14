Saklı Cennet' Kazankaya Kanyonu Turizme Kazandırılacak

YOZGAT'ın Aydıncık İlçesi'nde 'Saklı Cennet' olarak adlandırılan, Kazankaya Köyü'nden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda sarp kayalardan oluşan, içerisinden Çekerek Irmağı sularının aktığı kanyonun turizme kazandırılması için proje hazırlandığı ve tesislerin yapılacağı açıklandı.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yamaç kayaları üzerine işlenmiş 1.5 metre yükseklikteki bereket ve bolluğu simgeleyen av tanrıçası 'Kibele' kabartmasından, bölgenin M.Ö. 2'nci Yüzyıl'da avlak olarak kullanıldığının anlaşıldığını söyledi. Bu kabartma dışında da farklı figürler bulunduğunu belirten Vali Yurtnaç, şöyle dedi:



"Kazankaya Kanyonu'nda yeni çalışmalarla birlikte yürüyüş yolları yapacağız. Dolayısiyle buranın ametist taşı, kanyonu ile Pelitli göl tesisleriyle bölgenin turizmine katkıda bulunacağız diye düşünüyorum. Kazankaya kanyonunun tanıtımına yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların dönüşümlerini görmeye başladık. Bölgeyi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyorlar. Daha etkin bir çalışmanın yanında, bölgede tesisler de yapacağız."



SANATÇI GÖKHAN AY, KANYONU GEZDİ



Sanatçı Gökhan Ay, 'Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri' olarak gösterilen son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu'nu gezdi. 2010 yılında 'Hayal Yarim' adlı albümü ile yakaladığı çıkışını sürdüren ses sanatçısı Gökhan Ay, aile büyüklerinin Aydıncık ilçesinde yaşadığını, fırsat buldukça Yozgat'a geldiğini söyledi. Gökhan Ay, aile büyükleriyle kısa süreli de olsa hasret giderdikten sonra, yıllardan bu yana gitmediği Kazankaya Kanyonu'nun bir bölümünü gezdi. Kendisinin çocukluk yıllarında gezdiği kanyonun turizme açılmış olmasını sevindirici bulduğunu kaydeden Gökhan Ay, yapılacak yeni tesis ve çalışmalarla kanyonun daha çok turist çekebileceğini söyledi.



- Yozgat