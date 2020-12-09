Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü
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Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü

09.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:43
Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü

KORONAVİRÜS vakalarının artması üzerine 21 gün karantinaya alınan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki kırmızı rengi, yeşile döndü.

KORONAVİRÜS vakalarının artması üzerine 21 gün karantinaya alınan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki kırmızı rengi, yeşile döndü.

Koronavirüs vakaları artan Lüleburgaz'ın 650 haneli Sakızköy köyü, 17 Kasım günü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, girişinde önlem aldığı köye giriş-çıkışa izin vermedi. 14 günün sonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 1 hafta uzattı.Köyde uygulanan 21 günlük karantina sonuç verdi. Köyün HES uygulamasında kırmızı olan rengi yeşile döndü. Yetkililer, köyde koronavirüs vakası kalmadığını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.


- Kırklareli
Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü
Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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