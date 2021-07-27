Sakiler Dalyan'da sahne aldı

Sakiler Dalyan'da sahne aldı Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi'ndeki bir işletmede Sakiler Grubu sahne aldı.

Sakiler Dalyan'da sahne aldı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi'ndeki bir işletmede Sakiler Grubu sahne aldı.

Dalyan'da ünlü sanatçılar sahne almaya başladı. Bu sene ünlü sanatçıları konuk eden işletmede, son olarak son zamanların en çok dinlenen müzik grubu Sakiler sahne aldı. Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü Dalyan'da ünlü sanatçı ve gruplar sahne almaya başladı. Bu sene Yeni Türkü ve Cem Adrian ünlü isimleri konuk eden işletme son olarak son zamanların en fazla dinlenen grupları arasında yer alan Sakiler'i konuk etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sakiler kendi parçaları ile dinleyenlerini coştururken, ayrıca, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Sezen Aksu, Müslüm Gürses gibi sanatçıların parçalarına da yer verdi. Geniş bir repertuvar ile sahne alan grup, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı ve gece boyunca bolca alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez