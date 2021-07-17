SAKÇAGÖZÜ ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
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SAKÇAGÖZÜ ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi'nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovası'yla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesi doğal güzelliğiyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlanan proje çalışmalarına yeniden başladıklarını tamamlanması halinde, bölge cazibe merkezi haline geleceğine yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağını söyledi.

SAKÇAGÖZÜ ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
SAKÇAGÖZÜ ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
SAKÇAGÖZÜ ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
SAKÇAGÖZÜ ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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