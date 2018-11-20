Sakarya Valisi Nayir'ın Ziyaretleri

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Toçoğlu, ziyareti dolayısıyla Vali Nayir'e teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş birliği içerisinde çalışarak Sakarya için güzel işler gerçekleştireceklerini belirtti.

Toçoğlu da, Vali Nayir'e kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Sakarya, kendine has bir özelliği olan, farklı kültür ve milletlerden insanların kardeşlik içerisinde yaşadığı bir şehir. Hamdolsun uyum içerisinde çalışmalar yürüterek hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah Sayın Valimizle birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edecek, daha da gelişen, büyüyen bir Sakarya inşa edeceğiz. Tek düşüncemiz, bu şehre, hemşehrilerimize hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.