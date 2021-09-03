Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.
Velioğlu, ziyarette Kaldırım'a, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.
Ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kaldırım, Velioğlu ve ajans çalışanlarına başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek