Sakarya Valisi Balkanlıoğlu'na Veda Yemeği

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi.

Erenler ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Balkanlıoğlu, kamu hizmetlerinin uzun soluklu bir maraton olsa da bir gün mutlaka sona gelindiğini söyledi.

Çalıştığı sürece bulundukları yere faydalı olmanın daha önemli olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, "Vatandaşlarımıza hizmet her zaman önceliğimiz olduğu için çalıştığımız her yerde kısa sürede herkesle kaynaşabildik. Sağolsun vatandaşlarımız da bizleri kendilerinden birisi olarak gördüler. Sizleri tanımaktan ve birlikte çalışmaktan son derece memnun olduk." diye konuştu.

Balkanlıoğlu, 11 yıldır valilik görevini sürdürdüğü için büyük onur duyduğunu dile getirerek, "Vali olmayı bekleyen birçok kaymakam kardeşimiz de var. Bizler bu makamları fazla meşgul edersek, bu gençlerin idealleriyle oynamış oluruz. Ülkemizde her kurum ile kuruluş yöneticilerinin de mutlaka bir ömrü ve süresi var. Bizim de demek ki ara verip dinlenmemiz gerekiyormuş. Vali olan gençlerimiz var, İnşallah onlar da görevlerini çok iyi bir şekilde yapıp, şehirlerini çok iyi noktalara getirirler. Bizler her zaman bu devlete ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Balkanlıoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

Vali Balkanlıoğlu, bugün Sakarya Valiliği önünde düzenlenecek veda programıyla kentten ayrılacak.