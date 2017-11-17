Sakarya Ünversitesi'nden Arakan'a Yardım - Sakarya

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği'nce başlatılan "İyilik Kervanı Arakan İçin Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), 45 bin liralık yardım toplandı.



Üniversite tarafından toplanan yardım SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından temsili bir çekle dernek başkanı Sebahattin Aydın'a teslim edildi.



Rektör Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek tarafından başlatılan kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.



Bu desteğin maddi açıdan ziyade duyarlılık oluşturma adına önem taşıdığını ifade eden Elmas, "Bu tür olaylara duyarsız kalmak bizlere, üniversitemize yakışmaz. Diğer kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyaya da destek olmak istedik. Bu gerçekleri göz ardı etmeyip dünyaya duyurmamız gerekiyor. Buna vesile olduğu için İHH'ya teşekkür ederiz." diye konuştu.



Aydın da bu katliamın 1942'den beri devam ettiğini, Arakan'dan Bangladeş'e ciddi bir göç dalgası olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bunların içerisinde 25 bin yetim çocuk mevcut. Bu insanlar yardıma muhtaç. Biz olaylar başladığından itibaren bölgede yardım çalışmalarını başlattık. Yardımlarımız 400 binin üzerinde insana ulaştı. Yardımların sürekli yapılması gerekiyor. 22 Kasım'da Arakan'a yardımları ulaştırmak üzere yola çıkacağız İnşallah. Bu konuda SAÜ'den destek istedik, eksik olmasınlar her zaman mazlumun, mağdurun yanında olmaya özen gösteriyorlar. Toplanan meblağ tarafımıza teslim edildi. Yardımın sürekliliği çok önemli. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."