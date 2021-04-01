Sakarya Üniversitesi sanal ortamda düzenlenen yarışmada dünya üçüncüsü oldu

Sakarya Üniversitesi sanal ortamda düzenlenen yarışmada dünya üçüncüsü olduSAKARYA Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM), pandemi şartları nedeniyle sanal ortamda düzenlenen Shell Eco Marathon Otonom Programlama Yarışında yaptıkları otonom sürüş kodlamasıyla dünya...

Sakarya Üniversitesi sanal ortamda düzenlenen yarışmada dünya üçüncüsü oldu

SAKARYA Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM), pandemi şartları nedeniyle sanal ortamda düzenlenen Shell Eco Marathon Otonom Programlama Yarışında yaptıkları otonom sürüş kodlamasıyla dünya üçüncüsü oldu.

SAİTEM, 11 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında, pandemi nedeniyle ilk kez sanal ortamda düzenlenen Shell Eco Marathon Otonom Programlama Yarışına katıldı. 20 ülkeden 35 ekibin katıldığı yarışmada, 26 Mart'ta açıklanan sonuçlara göre SAİTEM kendi ürettikleri otonom sürüş algoritması ile dünya üçüncüsü oldu. SAİTEM ekibi, Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışı ve TÜBİTAK Elektromobil Yarışları'na katılarak başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

SAİTEM Ekibi Takım Kaptanı Belemir Çapraz, 'SAİTEM Ekibi olarak 2003 yılından beri alternatif enerjilerle çalışan ulaşım araçları tasarlayıp üretmekteyiz ve çeşitli verimlilik yarışlarına katılıyoruz. 2005 yılından bu yana katıldığımız verimlilik yarışlarında ülke ve dünya çapında çeşitli başarılar elde ettik. Geçtiğimiz sene Teknofest kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışında Türkiye birincisi olduk. Bu sene de başarımızın devamı olarak Shell Eco Marathon kapsamında düzenlenen Otonom Programlama Yarışında dünya üçüncüsü olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettik. SAİTEM ekibi olarak Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışı ve TÜBİTAK Elektromobil Yarışları'na katılarak başarılarımıza yenilerini eklemeyi hedeflemekteyiz.' dedi.

'KENDİ GELİŞTİRDİĞİMİZ OTONOM ARAÇLARI YOLLARDA GÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

SAİTEM Ekibi Otonom Projeleri Sorumlusu Barış Kapalıgöz, 'Geçen yıl katıldığımız Teknofest Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışında Türkiye birinciliği elde ettik. Bu başarının ardından uluslararası yarışmalara katılmaya karar verdik ve Shell Eco Marathon Otonom Programlama Yarışına katıldık. Bu yarışma önceki senelerde fiziksel bir yarıştı. Pandemi koşulları nedeniyle sanal ortamda düzenlenerek yarışma ortamı sanal ortamda simüle edildi. Sanal ortamda gerçekleştirilen otonom sürüş algoritmaları test edilerek bir sonuç ortaya çıktı. Ekibimizin gerçekleştirdiği otonom sürüş algoritmasıyla dünya üçüncüsü oldu. Biz bu başarıların ardından çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise ülkemizde kendi geliştirdiğimiz otonom araçları yollarda görebilmek ve bu çalışmalara en önde SAİTEM olarak devam edebilmektir.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı