Sakarya Üniversitesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

SAÜ kampüsünde yer alan stadyumda düzenlenen geceye mezun öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra rektör, dekanlar, öğretim üyeleri ve kent protokolü katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ'nün akredite edilmiş bölüm sayısında Türkiye'de lider olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki araştırmayı ürüne, Ar-Ge'yi yüksek teknolojiye dönüştürmeden Türkiye'nin yakaladığı ivmeyi sürdürmesi mümkün değil. O yüzden üniversitemizde belli alanları odak araştırma alanı olarak tespit edip kaynaklarımızı daha verimli kullanma adına belli alanlara yoğunlaştırıyoruz." dedi.

Savaşan, TÜBİTAK Etkinlik Analizi'ne göre SAÜ'nün, enerji depolama, siber güvenlikte, elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde Türkiye'nin ilk üç üniversitesinden biri olduğunu dile getirerek, "Sakarya Üniversitesi, Lityum-Sülfür Pil Projesi'yle 2030'ların pil teknolojisini üreten bir üniversite. Kritik Altyapılar Test Yatağı Merkezi, Türkiye'de ilk defa burada kuruldu. Dolayısıyla bir taraftan Türkiye'nin kalkınma önceliklerine hizmet ederken öbür taraftan özellikle patentlerin ticarileşmesi konusunda hızlı adımlar atan üniversiteyiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da salgın sürecinin henüz bitmediğini ve aşılanma anlamında kendilerine çok iş düştüğünü söyledi.

Sakarya'nın eğitim kenti olduğunu belirten Yavuz, "Sakarya, sosyoekonomik gelişmişlik anlamında gerçekten çok hızlı yol katediyor. Türkiye, gerçekten çok önemli gelişimlere, değişimlere, yükselmelere imza atan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkede son zamanlarda yapılan en önemli şey, öğrenilmiş çaresizlikleri tamamen yok eden psikolojinin hakim olmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de elde edilen başarıda öğrenciler kadar onlar için ter döken ailelerin de payının olduğunu anlattı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'nin, yeni mezun öğrencilerin de yardımıyla, bilgiyle, teknolojiyle, üniversitelerin altyapısıyla tükettiğinden çok daha fazlasını üreten bir ülke haline geleceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından her iki eğitim-öğretim yılında fakültelerin genelinde, bölümlerde ve üniversitede ilk üçe giren öğrencilere belgeleri protokoldekiler tarafından verildi.

Yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Törende Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ve bazı ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek