SAKARYA Türkiye'nin ilk robot kulübü'nün takım kaptanı Belsu Seyran, başarısıyla hayran bırakıyor
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SAKARYA Türkiye'nin ilk robot kulübü'nün takım kaptanı Belsu Seyran, başarısıyla hayran bırakıyor

Türkiye'nin ilk robot kulübü'nün takım kaptanı Belsu Seyran, başarısıyla hayran bırakıyorMERSİN'de 2011 yılında girdiği Darüşşafaka Sınavını kazanan ve Türkiye'nin ilk Robot Kulübü Sultans Of Türkiye'nin ilk kız takım kaptanı olan Belsu Seyran, başarısıyla kendisine hayran bırakıyor.

21.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:32

Türkiye'nin ilk robot kulübü'nün takım kaptanı Belsu Seyran, başarısıyla hayran bırakıyor

MERSİN'de 2011 yılında girdiği Darüşşafaka Sınavını kazanan ve Türkiye'nin ilk Robot Kulübü Sultans Of Türkiye'nin ilk kız takım kaptanı olan Belsu Seyran, başarısıyla kendisine hayran bırakıyor. 15 yaşında girdiği Darüşşafa Robot Takımı'na 17 yaşında kaptan olan Seyran, ekibiyle birlikte 2019'da NASA Sponsorlu 'Mühendislikte ilham' ödülünü kazandı.

2002 yılında doğan Belsu Seyran, 2008 yılında Mersin'de öğretmen olarak görev yapan babası Mesut Seyran'ın hayatını kaybetmesi sonrasında 9 yaşında girdiği Darüşşafaka Sınavını kazanarak İstanbul'da eğitim görmeye başladı. 9'uncu sınıfta okuldaki Robot Kulübüne giren Belsu Seyran, her gün derslerinden sonra robot yapımını izlemeye başladı. Aynı kulüpte mekanik grubundaki 2 kız öğrencinin durumu fark etmesi sonucu Belsu'nun hayatı değişti. 15 yaşında 9'uncu sınıf öğrencisiyken hayranlıkla robot yapımını izlediği kulübe 17 yaşına geldiğinde kaptan oldu.

NASA SPONSOR OLDU

2019 yılında kaptanlığını yaptığı 8 kız, 5 erkekten oluşan Türkiye'nin ilk robot kulübü 'Sultans of Türkiye?, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen First Robotics Competition adlı yarışmaya katıldıkları TEN TEN isimli robotla NASA Sponsorluğundaki 'Mühendislikte ilham' ödülünü aldı. Bu ödül sonrasında 2020 yılında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen yarışmaya NASA sponsorluğunda katılacak. Sponsorluk kapsamında takım ön eleme olmadan yarışmaya katılacak ve masraflarını NASA karşılayacak.

"BİRÇOK YARIŞMAYA KATILDIK"

Darüşşafaka'dan mezun olan ve Annesi Ceyda Seyran (48) ile ağabeyi Berke Seyran (23) ile birlikte Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Belsu Seyran (18), 'Darüşşafa'nın robot takımında 3 yıl üyeydim, son yılında da kaptanlık yaptım. Çeşitli yarışmalara katıldık 3 sene boyunca. Aslında bu birincilik değil, çok çeşitli ödüller arasından bir ödül aldık. Önce İstanbul'daki yarışmaya katıldık, daha sonra bundan bağımsız olarak ABD'de farklı bir yarışmaya katıldık. Burada finalist takım olma hakkı kazanarak şampiyonaya gitmeye hak kazandık. Şampiyonada da aslında dünyanın her yerinden ödül almış yüzlerce takım var. Bunlar arasından da 'Mühendislikte ilham' ödülünü kazandık. Bu ödülde NASA tarafından sponsorluydu, bu sayede gelecek yıl yapılacak şampiyonaya NASA sponsorluğunda ve direk gitmeye hak kazandık." dedi.

"HAYALİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"

Türkiye'de kız çocuklarının robotla ilgilenmesinin garipsendiği belirten Belsu Seyran, kız çocuklarının kendisi gibi hayallerinin peşinden gitmesini söyledi. Seyran, "Türkiye'de yeni yeni tanınan bir şey ama biz 2009'da ilk kurulan takımız fakat şuan Türkiye'de yüzlerce takım var ve Türkiye'de de artık Fikret Yüksel Vakfı tarafından yarışmalar düzenleniyor birçok firmanın desteğiyle. Önceden ABD ve ya Çin gibi ülkelerde yarışıyorduk ancak artık Türkiye'de de var, bu konuda da şanslıyız aslında. İleride de Biyomühendislik okumak ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Bu alanda da yaptığım her şey sosyal inovasyon düzeyinde olsun ve topluma yardıma dokunsun istiyorum. Türkiye'de kız çocuklarının robot yapması birazcık garip karşılanıyor ama tamamen istek ve azimle olan bir şey bu. İsteyen herkes her yaşta robotla ilgilenebilir. Kız çocuklarına da buradan seslenebilirim; eğer hayalinizde böyle bir şey varsa peşinden gidin. Ne kadar engeller olsa da size destek çıkacak kişilerde var. Türkiye'de biz çok büyüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızı Belsu Seyran'ın aslında çekingen bir kız olduğunu belirten Anne Ceyda Seyran, "Babasını kaybettikten sonra okuldan gelen davet üzerine sınava girdi ve kazandı kızım. Çevre baskısına rağmen kendisi gitmek isteyince ben de önüne taş koymak istemedim ve gönderdim. Zorlu bir süreçti çok küçük yaşta, 9 yaşında gitti. Benim kızım biraz içine kapanıktır ama bu tür sosyal faaliyetlere girmek için elinden geleni yapar. Verilen görevleri yapınca öğretmenleri tarafından destek görünce bu yola adım attı." dedi.

SAKARYA Türkiye'nin ilk robot kulübü'nün takım kaptanı Belsu Seyran, başarısıyla hayran bırakıyor

Kaynak: DHA

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