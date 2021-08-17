SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU

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BİLECİK'te Hüseyin Kaya'nın (23), dengesini kaybedip, düştüğü Sakarya Nehri'nde, arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

BİLECİK'te Hüseyin Kaya'nın (23), dengesini kaybedip, düştüğü Sakarya Nehri'nde, arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Osmaneli ilçesinde, pazar günü, Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya, iddiaya göre, dengesini kaybedince suya düştü. Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama çalışması başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de dün çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla arama yaptı. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, AFAD ekipleri tarafından Hüseyin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı