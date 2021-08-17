SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te Hüseyin Kaya'nın (23), dengesini kaybedip, düştüğü Sakarya Nehri'nde, arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

BİLECİK'te Hüseyin Kaya'nın (23), dengesini kaybedip, düştüğü Sakarya Nehri'nde, arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Osmaneli ilçesinde, pazar günü, Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya, iddiaya göre, dengesini kaybedince suya düştü. Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama çalışması başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de dün çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla arama yaptı. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, AFAD ekipleri tarafından Hüseyin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLAN HÜSEYİN'İN CESEDİ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:30:29. #1.15#

title