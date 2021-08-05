Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan, Türk ordusunun Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı zaferin 100'üncü yılı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Polatlı'da konser, festival, fuar ve spor müsabakaları ile kutlanacak.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan, Türk ordusunun Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı zaferin 100'üncü yılı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Polatlı'da konser, festival, fuar ve spor müsabakaları ile kutlanacak.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Konağı'nda etkinliklere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Sakarya Meydan Muharebesi'nin, 1683'teki Viyana bozgunundan itibaren sürekli toprak kaybeden Türk milletinin Polatlı ve Haymana topraklarında yeniden ayağa kalktığı zaferin adı olduğunu söyledi.

Türk milletinin 100 yıl önce 22 gün süren çatışmalarda destansı bir mücadele verdiğini belirten Yıldızkaya, "Sakarya Zaferi, hem askeri hem de siyasi yönden Milli Mücadele'nin seyrini değiştirmiş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına bir adım daha yaklaşılmıştır." dedi.

Yıldızkaya, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılına layık kutlamalar yapacaklarını belirterek, her yıl düzenledikleri kutlamaları daha kapsamlı hale getirdiklerini anlattı.

100'üncü yıl kutlamalarına 2018'de başladıklarını bildiren Yıldızkaya, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet ricali ile vatandaşları Polatlı'daki etkinliklere davet etti.

Kutlama programı

Etkinlikler kapsamında bugün Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek. 12 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Polatlı'ya gelişi dolayısıyla Polatlı Tren Garı'nda temsili karşılama töreni düzenlenecek. Sakarya Muharebesi'nde düşmana ilk kurşunun atıldığı 24 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Zafer Yolu Konseri ve İnebolu ve İzmir bayrağının teslim töreniyle devam edecek.

26-29 Ağustos'ta Sakarya Zaferi anısına Duatepe 100. Yıl Maratonu ve Bisiklet Yarışı, 2-5 Eylül'de Masterlar Sakarya Zaferi Futbol Turnuvası, 3-5 Eylül'de Av ve Doğa Festivali yapılacak.

Ayrıca Polatlı'da 4-5 Eylül'de Diriliş Yolu Yürüyüşü, 9-11 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi Sempozyumu, 10 Eylül'de Sanat Festivali, 10-13 Eylül'de Kültür ve Ticaret Fuarı gerçekleştirilecek.

11 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi Fotoğraf Sergisi'nin, 6-13 Eylül'de halk konserlerinin düzenleneceği etkinlikler çerçevesinde Devlet Halk Dansları ile Türk Dünyası Topluluğu gösterileri de izleyicilerle buluşacak.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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