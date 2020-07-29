SAKARYA Longozu besleyen deredeki kirliliğe, gül suyu dökerek tepki gösterdiler Longozu besleyen deredeki kirliliğe, gül suyu dökerek tepki gösterdilerSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve Acarlar Longozu'nu besleyen dere, kirlilik nedeniyle siyaha döndü.

Longozu besleyen deredeki kirliliğe, gül suyu dökerek tepki gösterdiler

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve Acarlar Longozu'nu besleyen dere, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Mahalleli, duruma tepki göstererek dereye gül suyu döktü.

Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesi'nden başlayıp, Birlik Mahallesi ile Ortaköy Mahallesi'nden geçerek Acarlar Longozu'na akan Ortaköy Deresi, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Bölgede yaşayanlar dereye gül suyu dökerek tepki gösterdi. 3 yıldır kirlilik yaşandığını ifade eden mahalleli, sorunun çözülmesini istedi. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, "Yıllardır şikayetçiyiz. Bırakılan pis su yüzünden kanalda hiçbir canlı kalmadı. Çevreye salgın hastalık yayacak şekilde duruyor. Her yere bildirdiğimiz halde sorunumuz çözülmüyor" dedi.

Eskiden dereden balık tutulabildiğini belirten Harun İlhan, "Eskiden bu derede balık tutardık, yüzerdik. Şu an simsiyah, dereden hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Acarlar Longozu'nu besleyen üçüncü büyük kanal diye biliyorum bu kanalı, hiçbir şekilde yetkililer bize yardımcı olmuyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIĞIN MÜDAHALE ETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kadir Aydın ise, "Bu Acarlar Longozu'nu besleyen deremize pislik salınmaya devam ediyor. Derede ne balık ne de kurbağa kaldı. 3 yıl önce biz bu suyun altındaki balıkları dahi görebiliyorduk. Bu pislik buraya zehir salıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu pisliğe müdahale etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA