SAKARYA KOPAN TENDONU FARK ETMEYİP DİKİŞ ATAN DOKTOR HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde et doğrarken eli kesilen bir vatandaş tendonu kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp evine gönderildi.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde et doğrarken eli kesilen bir vatandaş tendonu kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp evine gönderildi. Durumu bildirmesine rağmen doktorun kendisine inanmadığını belirten Samet Çakır, 'Doktora tendonumun koptuğunu söyledim, kabul etmeyip dikiş yaptıktan sonra eve yolladı. 5 gün sonra gerçek ortaya çıktı" dedi. Çakır, doktordan şikayetçi oldu.

Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesinde yaşayan Samet Çakır, Kurban Bayramı sonrasında Ferizli ilçesinde et doğradığı sırada elini arkadaşının bıçağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle elinde bir kesik oluşan Çakır, ailesi tarafından Ferizli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada elindeki kesi nedeniyle tendonun koptuğunu da doktora söylediğini belirten Çakır, 'Ben fark ettim, doktora söyledim ancak parmağın aşağıda değil dedi ve kabul etmedi. Eve gittikten 5 gün sonra parmağın düşük olduğunu gördüm, hastaneye gittim ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bu yüzden 3 hafta kolumu kullanamayacağım. Doktordan şikayetçi oldum" dedi.

"İLK MÜDEHALENİN ARDINDAN DİKİŞ ATILDI!

Elindeki tendonun kopuk olduğunu kendisinin fark ettiğini ve görevli doktora bunu söylediğini iddia eden Samet Çakır, 'Kurbanımızı keserken elim arkadaşın bıçağına çarptı ve yara aldı. Hemen ailem ile birlikte Ferizli Devlet Hastanesi Acil servisine gittik. Gündüz saat 11.00 sıraları idi. Elimdeki yaraya ilk müdahalenin ardından dikiş atıldı. Oradaki görevli doktora elimdeki tendonun kopuk olduğunu gözümle gördüğümü söyledim. Doktor bana tendonumun kopuk olmadığını ve öyle olsa parmağının aşağıya düşük şekilde duracağını belirtti.10 gün sonra ise uzman bir doktora gitmemi söyledi. Eve geldikten 5 gün sonra parmağımın düşük şekilde durduğunu fark ettim. Ailem ile birlikte Adapazarı'ndaki özel bir hastaneye gittim. Bana tendonun kopmuş olduğunu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kolum ameliyat sonrası 3 hafta alçıda kalacakmış. Ben zaten Ferizli Devlet Hastanesindeki doktora kopuk olduğunu söylemiştim. Görevli doktordan şikayetçiyim ve hakkında soruşturma açılmasını istiyorum. Bu benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin." dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDU"

Ameliyat sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kendisine inanmayan Ferizli İlçe Devlet Hastanesi doktorundan şikayetçi olan Samet Çakır, kendisi gibi başkalarının da

mağduriyet yaşamaması için yöneticilerinde duruma önem vermelerini istedi.

Kaynak: DHA