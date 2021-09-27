Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler - Haberler
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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ferizli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ferizli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Beraberindekilerle ilçeye gelen Savaşçı, İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yıldız'ı ziyaret etti.

İlçedeki okulları da gezerek idareciler ve öğretmenlerle görüşen Savaşçı, öğrencilere Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın gönderdiği kitapları dağıttı.

Savaşçı, AA muhabirine, Ferizli Belediyesi meclis üyelerinin kararıyla eski Devlet Hastanesinin boşaltılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredileceğini, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Teknik ekip arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar. Binanın istediğimiz şekilde olması için Belediye Başkanımız da çalışmaları yakından takip ediyor. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Gündoğdu da hastanenin devredilmesine karar verdiklerini, tadilatların yakın zamanda bitmesini beklediklerini kaydetti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de ziyaretler

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