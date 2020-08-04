SAKARYA Engelli 3 çocuğunun tedavileri için yardım istedi
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SAKARYA Engelli 3 çocuğunun tedavileri için yardım istedi

Engelli 3 çocuğunun tedavileri için yardım istediADAPAZARI'nda, Aynur Keleş (44) fiziksel engelli kızı ve 2 oğlunun tedavileri için yardım istedi.

04.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:53

Engelli 3 çocuğunun tedavileri için yardım istedi

ADAPAZARI'nda, Aynur Keleş (44) fiziksel engelli kızı ve 2 oğlunun tedavileri için yardım istedi.

Adapazarı ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde yaşayan Aynur Keleş, doğuştan fiziksel engelli olan en büyük çocuğu 29 yaşındaki Gülseven, 19 yaşındaki Ömer ve 10 yaşındaki Yusuf'un yaşamlarını kendi başlarına idame ettirebilmeleri için ameliyat olmaları gerektiğini belirtip ve protez için yardım istedi. Eşi Mehmet Şefik Keleş'in (55) parkinson hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü belirten Aynur Keleş, '6 çocuğum var, en büyüğü olan kızım engelli. Kızımın yürümesini istiyorum, protez bacak alacak gücüm yok. 2 oğlum engelli, onların da ameliyat olmasını istiyorum. Büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum.' dedi.

Bacaklarının olmaması nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Gülseven Keleş, '29 yaşındayım, ameliyat olmak ve protez bacak istiyorum. Büyüklerimden yardım istiyorum, yürümek istiyorum. Hayata katılmak istiyorum.' dedi.

Yusuf Keleş koşmak, top oynamak istediğini belirtti. Aileye destek veren Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sakarya Valimize sesleniyorum; buradaki engelli kardeşlerimizin sesini duysunlar, hep birlikte bu çocukları topluma kazandıralım. İş bulalım, evlendirelim.' dedi.

SAKARYA Engelli 3 çocuğunun tedavileri için yardım istedi

Kaynak: DHA

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