Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı

25.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:23

Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme etkinliği düzenlenerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı

SAKARYA - '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme etkinliği düzenlenerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle etkinlik programı düzenlendi. Adapazarı Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde ve Sakarya'nın en işlek caddelerinden olan Çark Caddesi'nde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlarla bir araya geldi. Ekipler kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın arttırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirerek, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı
Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı
Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı
Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı
Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

İlgili Haberler

Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Son dakika haber | Emniyet kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
Son dakika haber | Emniyet kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı
Karasu'da kadınlara şiddete karşı KADES tanıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Sinan Akçıl Bülent Ersoy
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:53:19. #1.14#
title