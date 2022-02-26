Sakarya elektrik kesintisi! 26 - 27 Şubat Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Cumartesi günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-26 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28687 KEMALPAŞA MAH.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-26 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28687 103. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-26 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28687 208. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-26 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28687 249.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-26 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28687 NECİP FAZIL KISAKÜREK CD.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 OZANLAR MAH.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 704 NOLU SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 705 NOLU SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 706 NOLU SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 707 NOLU SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 LEYLAK SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 MANOLYA SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-26 09:00 13:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28688 ÇİĞDEM SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 FATIH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 KONAK SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 LAVANTA

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 NEZİH SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 SELIMIYE CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 FATİH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-02-26 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28689 SELİMİYE CD.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 ALIFUATPASA MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 ALİFUATPAŞA KÖYÜ

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 426. SK.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 EFE SK.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 ALİFUATPAŞA MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 437. SK.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 459. SK.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 ADAPAZARI CD.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 AKÇIL SK.

SAKARYA GEYVE 2022-02-26 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28691 ARAL SK.

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