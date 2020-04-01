Sakarya, Düzce ve Karabük'ten "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Karabük Valisi Fuat Gürel, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

Başkan Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına Düzce olarak tam destekte bulunduklarını belirtti.

Özlü, "İlk aşamada bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Sevgili Düzceli kardeşlerim, bu kampanyaya destek olalım." ifadesini kullandı.

Sakarya

Sakarya'daki kurum yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zamanın birlikte güçlü olma zamanı olduğunu vurgulayarak, bir aylık maaşını kampanyaya bağışladı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Gürel, mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla ben de destekliyorum.? ?Haydi Karabük! ?Zaman birlik olma zamanı, zaman milli dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA