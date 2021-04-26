Sakarya'dan kardeş şehir Şırnak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Sakarya'dan kardeş şehir Şırnak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Sakarya'dan kardeş şehir Şırnak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kardeş şehir Şırnak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tır dolusu gıda malzemesi gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kardeş şehir Şırnak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tır dolusu gıda malzemesi gönderildi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, AK Parti milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Hasan Başiş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Yüce, yaptığı konuşmada, destekleri için hayırseverlere teşekkür ederek, 1500 erzak kolisinin kardeş şehir Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Ramazanın dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkati çeken Yüce, şunları kaydetti:

"Hayır sahiplerine böyle bir organizasyonun içerisinde yer aldıkları için şükranlarımı sunuyorum. Kardeş şehrimiz Şırnak'a 1500 gıda kolisinden oluşan 1 tır dolusu yardım malzemesini dualarla uğurluyoruz. Ramazan manevi ikliminde Sakarya'dan Şırnak'a gönül köprüleri kuruyor, tırla sadece gıda malzemelerini değil iyiliği, güzelliği, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Rabbim yeryüzünün tamamında iyiliğin ve güzelliğin hakim olması için mücadele edenlerin yardımcısı olsun."

İl Müftüsü Başiş'in duasının ardından kardeşlik tırı Şırnak'a doğru yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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