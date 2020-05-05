Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
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Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza

Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
05.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:49

Sakarya'da, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında "toplu iftar" yasağını ihlal eden ve iftar programının fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan kişilere 14 bin 910 lira para cezası kesildi.

Sakarya'da koranavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yasağına uymayarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan kişilere 14 bin 910 lira para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında toplu iftarların yasaklandığı kararı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bu yasağa aldırış etmeyen bir firma tarafından toplu iftar programı düzenlendi. Maskelerin takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği iftar programının fotoğrafları ise firma sahibi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

TOPLAMDA 14 BİN 910 LİRA CEZA KESİLDİ

Yasak olmasına rağmen düzenlenen ve tepkilere neden olan toplu iftar etkinliği sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Firma sahibi tarafından paylaşılan ve daha sonrasında sosyal medya üzerinde büyük tepkilere neden olan fotoğrafların incelenmesinin ardından polis ekipleri iftarı düzenleyen firma sahibi ve programa katılım gösteren 30 kişiye para cezası kesti. Salgın tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kurala uymayarak etkinliği düzenleyen firma sahibine 3 bin 150 lira ve programa katılan 30 kişiye ise 392'şer lira olmak üzere toplamda 14 bin 910 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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