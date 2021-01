Medya mensuplarına deprem eğitimi

Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) iş birliğiyle İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi kapsamında, medya mensuplarına yönelik deprem eğitimi verildi.

Demokrasi Meydanı'nda kurulan deprem simülasyonu tırına gelen basın mensupları, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD eğitmenleri Alper Demir ve Hakan Deligöz'den brifing aldı.

Bilgilendirmenin ardından tıra geçen gazetecilere, simülasyon kısmında deprem anı yaşatıldı.

"Vazifemiz her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapmak"

AFAD Sakarya İl Müdürü Kaşkaş, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Sakarya'nın deprem bölgesinde yer aldığını anımsattı.

Sakarya ve etrafında, yakın tarihte 6 büyük deprem yaşandığını ve çok sayıda can kaybının olduğuna işaret eden Kaşkaş, vazifelerinin, her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapmak olduğunu söyledi.

Kaşkaş, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi kapsamında yurt genelinde eğitimler verileceğini aktararak, "Bugün de gazetecilere farkındalık oluşturalım istedik. Bir afet anında gazetecilerin zarar görmemesi, ayakta kalmaları gerekiyor ki yapılan çalışmaları faaliyetleri, durumu vatandaşlara bildirsinler. O anlamda eğitime katılan tüm gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaşkaş, e-devlet uygulaması üzerinden vatandaşların evlerine en yakın toplanma alanlarını öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe de depremi daha hazırlıklı ve bilinçli karşılamak amacıyla verilen eğitim için basın mensupları adına AFAD yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci