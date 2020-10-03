Mardinli mevsimlik işçinin ölen kızı için mezar taşı yaptırıldı

Sakarya'ya Mardin'in Derik ilçesinden fındık toplamaya gelen mevsimlik işçinin ölen kızı için Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) tarafından mezar taşı yaptırıldı.

Sakarya'ya Mardin'in Derik ilçesinden fındık toplamaya gelen mevsimlik işçinin ölen kızı için Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) tarafından mezar taşı yaptırıldı.

Hendek ilçesine bağlı Aktefek Kara Dere Mahallesi'ne 17 yıl önce fındık toplamaya gelen mevsimlik fındık işçisi ailenin 1 yaşındaki kızı Dilan Gür rahatsızlığı nedeniyle burada yaşamını yitirdi.

Mevsimlik tarım işçisi aile o dönemdeki imkansızları nedeniyle kızlarının cenazesini yanlarında götüremeyip bu köye defnetti.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır, AA muhabirine, 2003 yılında köylerine fındık işçisi olarak gelerek çalışan bir ailenin hasta olan çocuğu Dilan Gür'ün bu köyde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Dilan'ın köy mezarlığına defnedildiğini ifade eden Bakır, şunları belirtti:

"Mardin Derik doğumlu bir kızımızdı. Babamın mezarı da hemen burada. Kabir ziyaretine geldiğimizde bu kabrin kaybolmaya yüz tuttuğunu fark ettik. Bu bebek bizim misafirimiz ve bu kabre mezar taşı yaptırmaya karar verdik. Ailesine ulaşıp müsaade istedik ve sonrasında mezar taşını yaptırdık. Burada hayatını kaybeden yakınlarımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken bu yavrumuza da yapıyoruz. Bu bebek bize emanet. Bu topraklarda hepimiz kardeşçe yaşıyoruz. Anadolu'da yaşayan herkes kardeş. Kardeşlik hukukunun gereği misafire ölü de olsa diri de olsa sahip çıkmak, hürmet etmektir. Zaten İslam ve kardeşlik hukuku da bunu gerektirir."

"Dilan bizim misafirimiz"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Bakır da köye sürekli mevsimlik fındık işçilerinin geldiğini ve onları kardeşleri gibi gördüklerini söyledi.

Dilan Gür'ün mezarının zamanla toprakta kaybolmaya başladığını fark ettikleri için mezar taşı yaptırmaya karar verdiklerini belirten Bakır, "SİMDER yönetimi bunu yaptırmak istedi ve yaptırdı. Ailesinden izin alarak yaptırdık mezar taşını. Kendileri de bu durumdan çok memnun oldular. Dilan bizim misafirimiz. Burada dualarımızda olacak." diye konuştu.

Dilan'ın babası Abdül Samet Gür de kızlarının yalnız olmadığını ve bu duyarlılıktan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı