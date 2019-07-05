Sakarya'da "Güven Masası" uygulaması tanıtıldı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı ilçesinde Cumhuriyet Polis Merkezinde başlatılan "Güven Masası" uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine yeni motosikletlerin teslim edilmesi için Gar Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Nayir ve Kaya, yeni 3 motosikleti yunus timlerine teslim etti.

Yeni araçların kente hayırlı olmasını dileyen Nayir, "Kazasız, belasız İnşallah iyi eğitim almış olarak vatandaşımızın hizmetinde bunu etkili şekilde kullanacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Nayir, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezinde hayata geçirilen "Güven Masası"nı ziyaret etti.

Uygulama hakkında gazetecilere bilgi veren Vali Nayir, güven masalarının "Açık Kapı" ve "Beyaz Masa" gibi ilk müracaatın alındığı, yönlendirildiği güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Polislerin vatandaşı dinleyip buradan yönlendirme yaptığını aktaran Nayir, "Bir danışmadan daha öte bir faaliyet yürütülüyor burada. Bütün polis merkezlerimizde yer, imkan ölçüsünde bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burası hizmeti daha etkili, daha verimli alacakları bir masa olarak çalışıyor. Arkadaşlarımız da görevlerini, yönlendirmeyi bilerek bunu yapıyor. Faydalı bir çalışma olarak görüyor, düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Nayir ve Kaya, daha sonra gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA