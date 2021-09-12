'Kız kardeşimize laf attın' diyerek hesap sormaya gittikleri şahsın evinde vuruldular - Haberler
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"Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri şahsın evinde vuruldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da kız kardeşlerine laf attıklarını iddia ettikleri şahsın evine giden 2 kişi, ev sahibi tarafından tüfekle vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre Y.C. ve A.A. isimli 2 kişi, kız kardeşlerine laf attıklarını öne sürdükleri İ.G. isimli şahsın evinin önüne gitti. Yaşanan tartışma üzerine elinde tüfekle dışarıya çıkan İ.G., evlerinin önüne gelen Y.C. ve A.A. isimli iki kişiyi tüfekle yaraladı.

'Kız kardeşimize laf attın' diyerek gittikleri evde vuruldular

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Daha sonrasında yaralılar olayın yaşandığı sokağın yaklaşık 2 kilometre uzaklığında bulunan Dolunay Sokak üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

'Kız kardeşimize laf attın' diyerek gittikleri evde vuruldular

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yaşandığı Osmangazi Caddesi'ne gelen polis ekipleri iki kişiyi yaralayan İ.G.'yi, kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'Kız kardeşimize laf attın' diyerek gittikleri evde vuruldular

'Kız kardeşimize laf attın' diyerek gittikleri evde vuruldular

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Kız kardeşimize laf attın' diyerek hesap sormaya gittikleri şahsın evinde vuruldular - Haberler
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