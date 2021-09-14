Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda - Haberler
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Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Botanik Vadisi'nde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerle ilaç ve kozmetik sanayisine ham madde sağlanmasının yanı sıra ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Botanik Vadisi'nde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerle ilaç ve kozmetik sanayisine ham madde sağlanmasının yanı sıra ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kocaali, Kaynarca ve Karasu sınırlarından geçen Melen İsale Hattı üzerindeki 3 bin hektarlık alanda 2 milyonu aşkın bitkinin toprakla buluşturulduğu ve bir kısmının hasadına başlandığı belirtildi.

Adaçayı ve lavanta hasadının ardından bugün biberiye hasadının yapıldığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 150 dekarlık alandan 1 tonun üzerinde elenmiş biberiye elde edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vadinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline geldiğini, dikimi yapılan 2 milyonu aşkın bitkinin şehrin ekonomisine ve tarımsal iddiasına büyük güç kattığını kaydetti.

Vadide, adaçayı, kuşburnu, melisa, kekik, ıhlamur, akasya, böğürtlen, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiğini bildiren Yüce, kentte tarımsal verimliliği zirveye çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerine işaret etti.

Yüce, Melen İsale Hattı üzerinde bulunan yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip atıl alanın değerlendirildiğini anlatarak, Sakarya'nın tarımsal geleceğini garanti altına almak, tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve mümbit topraklardan maksimum verim sağlamak adına çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayisinde kullanılacağına ve yurt dışına satışı ile ülke ekonomisine katkılar sunulacağına değinen Başkan Yüce, belediye marifetiyle yapılan tarımsal hamlelerin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti.

Yüce, "İnşallah tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacak, üreticilerimizi destekleyecek ve Sakarya'yı tarımda marka şehir haline taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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