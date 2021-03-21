Sakarya'da ATV ile kaza yapan 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ATV kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emiralp E, kullandığı ATV ile Yanık Mahallesi'nde özel bir mülkte gezerken kaza yaptı.

Kazada Emiralp E. ile ATV'de bulunan Fatma Nur A, Hilal K. ve Emine Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan ikisi 112 Acil Servis ekiplerince, diğer ikisi ise kendi araçlarıyla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu