Sakarya'da ata tohumları toprakla buluştu
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Sakarya'da ata tohumları toprakla buluştu

Sakarya'da ata tohumları toprakla buluştu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'da, Ata Tohum Ekim Projesi kapsamında üretilen 10 çeşit tohum ekildi.

Sakarya'da, Ata Tohum Ekim Projesi kapsamında üretilen 10 çeşit tohum ekildi.

Karakamış Mahallesi'nde bulunan alanda ekim işlemini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımsal projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Tarımın, insanlık tarihi kadar eski olduğuna değinen Yüce, "Toprağı işlemeyi öğrendiğimiz günden beri tarımla iç içeyiz. O günden bugüne teknolojik gelişmelerin ışığında çok farklı uygulamalar olsa da en temel nokta tohumdur. Atalarımızdan gelecek nesillere ulaştırmak üzere miras olarak devraldığımız tohumların korunması, çoğaltılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bir çalışma başlattık. Hibrit olarak üretimi yapılan ve her gün tükettiğimiz ürünlerin tohumlarının orijinallerini üreterek emanetimize sahip çıkmak için böyle projeye imza attık. Bu kapsamda kültürel mirasımızın yapı taşı olan 10 çeşit ata tohumu ürününün fidelerini toprakla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin, sahip olduğu ekolojik avantajları nedeniyle Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Yüce, "Toprağı bereketlidir. Neredeyse her çeşit ürünün yetiştirilebildiği, her ürünün ihtiyacı olan minerallere sahip topraklarımız mevcut. Mevcut potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlıklı ve güvenilir gıdalarla beslenme imkanı oluşturmak ve ata mirası olan yerli tohumların yörede ekimini yaygınlaştırmaya yönelik projelerimizle tarım potansiyelimizi geliştirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Bugün bu uygulama alanında domates, salatalık, fasulye, bamya, patlıcan, balkabağı, karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturarak zirai mücadele yapmadan üretim yapılmasına öncülük edeceğiz. İnşallah verimli bir şekilde üretimini sağlayarak atalarımızın emanetine sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce'ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, daire başkanları ve personel eşlik etti.

Sakarya'da ata tohumları toprakla buluştu
Sakarya'da ata tohumları toprakla buluştu
Sakarya'da ata tohumları toprakla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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