Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
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Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı

17.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:57
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 83 araç ve 180 personelle kar ile mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 83 araç ve 180 personelle kar ile mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın toplantısı düzenledi. başkan yüce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya için kar uyarısı yapmasının ardından hazırlıkların tamamlandığı ve kar yağışı ile birlikte çalışmaların başladığını söyledi. Ekrem Yüce, şu anda 83 araç ve 180 personel ile çalışmaların devam ettiğini, il genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.  Ekrem Yüce, 2 bin kilometrelik yolda sorun olmadığını belirterek, "Bugün kar yağışı nedeniyle çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Cumartesiden itibaren başlayan kar yağışı belli aralıklarla etkisini sürdürmektedir. Bu çerçevede özellikle pazartesi günü şehrimizde kar etkisini yoğun bir şekilde göstermiştir. Şu ana kadar çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken, 83 araç 180 personel ile birlikte bizler de vatandaşlarımız için seferber olduk. Zaman zaman greyderde tuzlama kamyonlarında süreci takip ettik. Sakarya'nın 2 bin kilometrelik yol ağı var. Vatandaşımıza mani olacak ve olumsuzluğa yol açacak yol ağımız kalmamıştır. Ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Bu gece de tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir. Sadece bir kırsalımızda çalışmalarımız devam ediyor. Kurfalılar, Ortamahalle, Kamışlı Mahallelerimizde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yani 2 bin kilometrelik yol ağımızda sadece 16 kilometrelik bir alanda çalışmalar devam ediyor." dedi. 

 


Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı
Sakarya'da 83 araç ve 180 personelle karla mücadele çalışması yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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