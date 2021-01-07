Sakarya'da 205 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
07.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:45
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu.
- Sakarya
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
- Sakarya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR