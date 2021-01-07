Sakarya'da 205 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu.

SAKARYA 'nın Akyazı ilçesinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 205 şişe içkiye el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR