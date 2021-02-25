Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı
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Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı

25.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:46
Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'da 15 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu yönde bir karar yok. Bu yönde kararlar hükümet seviyesinde alınır" dedi.

Ulusal haber sitelerinde çok yüksek riskli grupta yer alan Sakarya ile farklı iller için "15 günlük kısıtlama" haberleri gündeme gelmişti. "Sakarya'ya 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıklayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, böyle bir kararın hükümet tarafından alınabileceğinin altını çizdi.

"ALINABİLECEK KARARLARI EKSİKSİZ ALIYORUZ"

Bazı karantina tedbirlerinin hali hazırda alındığını belirten Vali Kaldırım, "Şu anda böyle bir konu gündemde değil. Bu yönde bir karar henüz yok. Şu anda vatandaşların konuştuğu bazı konular var. Bu söylenti haline gelince farklı noktalara gidebiliyor. Bu konuda genel yasak kararları hükümet seviyesinde alınır. Ankara'dan bize gelen bir bilgi yok. Karantina tedbirleri dahil yerel düzeyde alınabilecek bütün kararları eksiksiz alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uyma konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Vakaların daha fazla artmaması için daha titiz olalım, kurallara uyalım, birbirimize karşı uyarıcı olalım" diye konuştu.

SAKARYA İÇİN BAZI KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan Sakarya Valiliği, şehirde 15 gün süreyle spor salonlarının kapatılması, cenazelere birinci derece yakınların hariç katılımın kısıtlanması, düğün ve nikahlara katılımın 30 kişiye düşürülmesi yönünde alınan kararı açıklamıştı.

Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı
Sakarya'da 15 günlük yasak iddiasını Vali Kaldırım yalanladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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