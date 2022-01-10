Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlik STK'ları" buluşmasına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Park'ta gerçekleşen buluşmada konuşan Yüce, gençlerin enerjisinin kendisine güç verdiğini, bu gücün yanında beraberlik de olunca her hedefin kolaylaştığını belirtti.

Millete gönüllü şekilde hizmet etmenin ata kültüründen geldiğini aktaran Yüce, "Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir, gönüllü bir medeniyettir. Bizim kültürümüz ümmet ve millet bilinciyle insanlara, hayvanlara, bitkilere, tabiata hizmet etmek için gönüllü olmuş, bu uğurda hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmiş gönül erleriyle doludur." ifadesini kullandı.

Yüce, hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileriyle yarınlar için daha iyi neler yapılabileceğinin derdine düştüklerini vurguladı.

Yasaklı köpek ırkları için son kayıt tarihi 14 Ocak

Sakarya'da yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde kayıt altına alınmasında son tarihin 14 Ocak olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kayıtsız şekilde beslenmesi, üretilmesi ve sahiplendirilmesi yasaklanan hayvanların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kayıt için son tarihin 14 Ocak Cuma olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ırkların ve melezlerinin ülkemize girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve hediye edilmesinin, dolayısıyla bulundurulmasının ve beslenmesinin de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklanmış ve bu yasaklara uymayanlar hakkında 5199 Sayılı Kanunun 28'inci maddesinin (k) bendi gereği hayvan başına idari para cezası (2021 yılı için 11 bin lira) uygulanarak hayvanlara el konulacaktır.

Kısırlaştırdığınız hayvanlarınızı 14 Ocak'a kadar belgeleriyle birlikte İl veya İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine başvurarak kayıt altına aldırınız. Bu tarihe kadar hayvanları kaydettirenlere, bu hüküm kapsamında idari yaptırım uygulanmayacaktır. Ayrıca karara göre, bu türlerin kayıt belgesiz dolaştırılmaları, tasmasız gezdirilmeleri, ağızlıksız gezdirilmeleri, halkın yoğun olduğu alanlara ve çocuk oyun alanlarına sokulmaları yasaktır. Bu hayvanları sokağa terk edenlere 30 bin, yasaklara aykırı davrananlara ise 11 bin lira idari para cezası uygulanacaktır."

SASKİ'den Söğütlü'de altyapı çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, kent genelinde altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve 16 ilçeye eşit hizmet götüren, şehre uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı kazandıran SASKİ, son olarak Söğütlü ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde 1500 metre uzunluğunda atık su hattı inşa edecek. İlçenin güçlü altyapı ağını sağlam şekilde geleceğe taşıyacak çalışma nedeniyle caddenin bir bölümü 12 Ocak'tan itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik, çalışma sona erene kadar alternatif güzergahlardan sağlanacak.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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