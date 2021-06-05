Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çekiliş! Bisikletleri belediyeye yakın isimler kazandı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çekiliş! Bisikletleri belediyeye yakın isimler kazandı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet çekilişinde tepki çeken sonuçlar ortaya çıktı. Çekilişi kazananlar arasında genellikle AK Parti ve MHP'ye yakın isimler ile kamu çalışanlarının olması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kazananlar listesi, tepkiler üzerine silindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için 1 Haziran'da sosyal medya hesabından düzenlediği bisiklet çekilişinin sonuçları açıklandı. Açıklanan listede yer alan 10'u asıl, 5'i yedek olmak üzere 15 isimden 8'inin AK Parti ve MHP'ye yakın isimler ile kamu çalışanları olduğu ortaya çıktı.

"HAKSIZ İTHAMLAR BİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Durumun kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Haksız ithamlara maruz kalmak bizleri üzmüştür" denilirken, çekilişin Twitter paneli üzerinden gerçekleştirildiği ve otomatik olarak sonuçlandığı kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çekiliş! Bisikletleri AK Parti ve MHP'ye yakın isimler kazandı

TEPKİLER GELİNCE PAYLAŞIM SİLİNDİ

Öte yandan sosyal medya üzerinden tepkiler artınca belediyenin hesabından duyurulan kazanan isim listesi paylaşımı da silindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çekiliş! Bisikletleri AK Parti ve MHP'ye yakın isimler kazandı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çekiliş! Bisikletleri belediyeye yakın isimler kazandı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları (3)
REDKİ 27: İlginç bir çekilişti
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
HAYBER OGUZ: Milli görüşü Fatih ERBAKAN ile REFAH ı bu aziz millet iktidara taşıyor.Gerçek adalet gerçek REFAH gerçek huzur ancak millî görüş ile olur .
Cevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
MEHMET MANDAL: Ülkenin başına her geçen parti, adam kayırma, yakınlarına yada ortaklarına hatta kendi şirketlerine ihale verir oldu... Artık milletvekili olmak yada belediye başkanı olmak büyük bir rant kapısı haline geldi...Bize de sessizce izlemek düşüyor
Cevap Yaz 2 25 Yayından Kaldır
500
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